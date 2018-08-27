Жертвами стрелка во Флориде стали два человека

“На месте событий были тела трех человек. Один из них был подозреваемый, он покончил с собой”, — информировал он.

По словам шерифа, после трагедии были госпитализированы девять человек, “семеро из которых получили огнестрельные ранения”. “Еще два человека с огнестрельными ранениями самостоятельно доехали до больницы”, — уточнил он. “Я рад сообщить, что все они находятся в стабильном состоянии”, — отметил Уильямс.

Ранее телекомпания CBS сообщала о четырех погибших и 11 пострадавших. Газета The Los Angeles Times сообщает, что стрельбу на турнире по видеоигр в США устроил участник, проигравший.