Жертвами стрілка у Флориді стали двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Людина, яка влаштувала у неділю стрілянину на території ринково-розважального комплексу Jacksonville Landing в Джексонвіллі (штат Флорида), убила двох людей і поранив дев’ятьох. Про це повідомив на прес-конференції шериф Джексонвілла Майк Вільямс, трансляцію прес-конференції вів телеканал Fox News, інформує УНН.
“На місці подій були тіла трьох осіб. Один із них був підозрюваний, він покінчив зі собою”, — інформував він.
За словами шерифа, після трагедії було госпіталізовано дев’ять чоловік, “семеро з яких отримали вогнепальні поранення”. “Ще двоє осіб з вогнепальними пораненнями самостійно доїхали до лікарень”, — уточнив він. “Я радий повідомити, що всі вони знаходяться в стабільному стані”, — зазначив Вільямс.
Раніше телекомпанія CBS повідомляла про чотирьох загиблих і 11 постраждалих. Газета The Los Angeles Times інформує, що стрілянину на турнірі з відеоігор у США влаштував учасник, який програв.