"Желтый" уровень опасности: в Киеве объявили предупреждение о грозе

В ближайший час, с удерживанием до конца суток 22 мая, в столице ожидается гроза, предупредили в ГУ ГСЧС в Киеве, пишет УНН.

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"Сегодня в Киеве ожидается гроза! По информации Укргидрометцентра, в ближайший час и до конца суток 22 мая в столице гроза, І уровень опасности (желтый)! Будьте осторожны", - указали в ГСЧС.

В КГВА призвали не пугаться звуков грома. "При объявлении воздушной тревоги - немедленно направляйтесь в укрытие!"- отметили в КГВА.

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