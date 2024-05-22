"Жовтий" рівень небезпечності: у Києві оголосили попередження про грозу
Київ • УНН
Гроза очікується в столиці до кінця дня 22 травня.
У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 22 травня, в столиці очікується гроза, попередили у ГУ ДСНС у Києві, пише УНН.
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"Сьогодні в Києві очікується гроза! За інформацією Укргідрометцентру, у найближчу годину і до кінця доби 22 травня у столиці гроза, І рівень небезпечності (жовтий)! Будьте обережні", - вказали у ДСНС.
У КМВА закликали не лякатися звуків грому. "При оголошені повітряної тривоги - негайно прямуйте в укриття!" - наголосили у КМВА.
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