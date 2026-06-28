Жара и засуха резко обвалили доходы домохозяйств Европы почти на 3%

Экстремальная жара в сочетании с засухой уже снизила средние доходы домохозяйств в Европе почти на 3%. Об этом говорится в новом исследовании Climate Analytics, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

По данным исследователей, экономическое влияние жары не ограничивается лишь ростом расходов на охлаждение или ухудшением самочувствия людей. Высокие температуры влияют на производительность труда, состояние здоровья, производство продуктов питания, транспорт, энергетику и водные сервисы.

Исследование охватило данные за 2004-2022 годы. Его авторы установили, что отдельно волна жары в среднем сокращает доходы домохозяйств в Европе на 0,7%, а засуха - на 1,8%. Однако когда эти явления происходят одновременно, особенно в регионах, которые уже страдают от нехватки воды, средняя потеря доходов возрастает почти до 3%.

Наиболее негативное влияние зафиксировали в регионах, которые чаще сталкивались с волнами жары и засухами. В частности, в Мадриде потери доходов оценивают почти в 10%, в центральной Венгрии - в 9,4%, в центральной Испании - в 8,8%.

Ведущая авторка исследования, старшая экономистка по вопросам изменения климата и развития Climate Analytics Джесси Шлейпен отметила, что нынешняя волна жары в Европе уже создает угрозы для здоровья людей, их доходов и способности работать.

По ее словам, когда экстремальная жара совпадает с засухой, экономические убытки становятся значительно больше.

Наше исследование показывает, что такие комбинированные явления усиливают экономические потери, которые непосредственно несут европейские домохозяйства. С усилением глобального потепления они будут случаться чаще - заявила Шлейпен.

Кто страдает от засухи и жары больше всего

В Climate Analytics подчеркивают, что последствия жары и засухи распределяются неравномерно. Беднейшие 20% населения несут самый сильный удар: их доходы могут сокращаться примерно на 4%, тогда как для других групп потери оценивают в пределах 1,1-1,8%.

Исследователи предупреждают, что дальнейшее глобальное потепление может еще больше углубить неравенство в Европе. Если температура к концу века вырастет примерно на 2,7°C, что соответствует нынешней траектории мировой политики, средние доходы европейских домохозяйств могут сократиться на 27%. В то же время ограничение глобального потепления до 1,5°C, как это предусмотрено Парижским климатическим соглашением, могло бы уменьшить потенциальные потери до около 7%.

Кроме того, по сценарию потепления на 1,5°C под риском бедности в Европе могут оказаться около 60 миллионов человек. Если же потепление достигнет 2,7°C, это количество может вырасти до 127 миллионов.

Контекст

Европа в последние годы все чаще сталкивается с продолжительными волнами жары, засухами и ростом нагрузки на энергосистемы. Эксперты предупреждают, что без адаптации инфраструктуры, систем здравоохранения, рынка труда и агросектора экономические последствия экстремальной погоды будут только усиливаться.

Напомним

Ранее мы писали о том, что жара разрушает дороги и парализует транспорт в Германии, а больницы Франции работают с перегрузкой.