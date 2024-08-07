Жан Беленюк поборется за бронзу Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе
Киев • УНН
Украинский спортсмен Жан Беленюк вышел в бронзовый финал Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе в весе до 87 кг. Схватка за третье место состоится 8 августа.
Украинский спортсмен Жан Беленюк будет бороться за "бронзу" Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе (вес до 87 кг), передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
В полуфинале украинец проиграл представителю Ирана со счетом 3:3 (за счет последнего активного действия).
Схватка за "бронзу" с участием Беленюка состоится в четверг, 8 августа.
Напомним
Украинский борец Парвиз Насибов пробился в финал Олимпийских игр 2024 в весовой категории до 67 кг по греко-римской борьбе. В полуфинале он победил первого сеяного со счетом 3:3 по последнему активному действию.
Финал состоится в четверг, 8 августа.