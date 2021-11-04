Изнасилование и развращение 13 детей - в Одесской области будут судить 70-летнего мужчину

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"Ювенальные прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 70-летнего гражданина по фактам изнасилования, сексуального насилия и растления тринадцати детей (ч. 6 Ст. 152, Ч. 6 Ст. 153, Ч. 2 Ст. 156 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Расследованием установлено, что неоднократно судимый за половые преступления житель г. Южный в течение 2020-2021 годов заманивал мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет в свой временный дом. Он обещал детям разрешить поиграть на игровой приставке, мобильном телефоне и поесть сладости.

Используя физическое превосходство и беспомощность несовершеннолетних, мужчина совершал в отношении них действия сексуального характера. К большинству детей обвиняемый совершал сексуальное насилие повторно, а в отношении некоторых - в течение нескольких месяцев. Иногда он оставлял детей у себя на ночевку.

После совершения преступления, применяя психологическое давление и угрозы, обвиняемый приказывал мальчикам никому не рассказывать о содеянном.

Правоохранители установили, что злоумышленник после отбывания наказаний в местах лишения свободы несколько раз менял свою фамилию и места проживания.

Сейчас по ходатайству прокуратуры он находится под стражей.

Напомним

В Полтавской области двое человек, среди которых полицейский, изнасиловали женщину.