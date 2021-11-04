Зґвалтування та розбещення 13 дітей – на Одещині судитимуть 70-річного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Одещині судитимуть 70-річного чоловіка за зґвалтування та розбещення 13 дітей. Про це УНН повідомили в ГПУ.
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"Ювенальні прокурори Доброславської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 70-річного громадянина за фактами зґвалтування, сексуального насильства та розбещення тринадцяти дітей (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Розслідуванням встановлено, неодноразово судимий за статеві злочини мешканець м. Южне протягом 2020-2021 років заманював хлопчиків віком від 8 до 14 років до свого тимчасового помешкання. Він обіцяв дітям дозволити пограти на ігровій приставці, мобільному телефоні та поїсти солодощі.
Використовуючи фізичну перевагу та безпорадність неповнолітніх, чоловік вчиняв стосовно них дії сексуального характеру. До більшості дітей обвинувачений здійснював сексуальне насилля повторно, а щодо деяких – протягом декількох місяців. Інколи він залишав дітей у себе на ночівлю.
Після вчинення злочину, застосовуючи психологічний тиск та погрози, обвинувачений наказував хлопчикам нікому не розповідати про скоєне.
Правоохоронці встановили, що зловмисник після відбування покарань у місцях позбавлення волі декілька разів змінював своє прізвище та місця проживання.
Наразі за клопотанням прокуратури він перебуває під вартою.
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