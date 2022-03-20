"Зеонбуд" указом Президента временно ввели в состав Концерна РРТ

"Поддержать предложение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины относительно введения на период действия военного положения особого режима работы ООО "Зеонбуд" (код ЕГРПОУ 35917061, местонахождение: Украина, 01133, город Киев, бульвар Леси Украинки, дом 26) и его функционирования в период действия военного положения в составе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения", - отмечается в решении РНБО.

Предполагается, что администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации, Концерна РРТ совместно с ООО "Зеонбуд" должны обеспечить:

- Устойчивое функционирование объектов цифрового эфирного вещания и бесперебойную трансляцию телевизионных каналов в МХ - 1, -2, -3, -5;

- Круглосуточный мониторинг эфирной сети, оборудование главной станции мультиплексирования, спутниковых и наземных каналов связи;

- Резервирования спутниковых каналов доставки программ и оборудования главной станции мультиплексирования;

- Резервную доставку телеканалов к цифровым передатчикам с привлечением альтернативного оператора спутниковой связи.

Добавим

"Зеонбуд" - оператор, занимавшийся строительством цифровой эфирной сети наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2.