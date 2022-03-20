"Зеонбуд" указом Президента временно ввели в состав Концерна РРТ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Рады национальной безопасности и обороны от 18 марта о нейтрализации угроз информационной безопасности государства, согласно которому оператор цифровой многоканальной телесети "Зеонбуд" на период военного положения будет действовать в составе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст указа.
"Поддержать предложение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины относительно введения на период действия военного положения особого режима работы ООО "Зеонбуд" (код ЕГРПОУ 35917061, местонахождение: Украина, 01133, город Киев, бульвар Леси Украинки, дом 26) и его функционирования в период действия военного положения в составе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения", - отмечается в решении РНБО.
Предполагается, что администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации, Концерна РРТ совместно с ООО "Зеонбуд" должны обеспечить:
- Устойчивое функционирование объектов цифрового эфирного вещания и бесперебойную трансляцию телевизионных каналов в МХ - 1, -2, -3, -5;
- Круглосуточный мониторинг эфирной сети, оборудование главной станции мультиплексирования, спутниковых и наземных каналов связи;
- Резервирования спутниковых каналов доставки программ и оборудования главной станции мультиплексирования;
- Резервную доставку телеканалов к цифровым передатчикам с привлечением альтернативного оператора спутниковой связи.
Добавим
"Зеонбуд" - оператор, занимавшийся строительством цифровой эфирной сети наземного телевидения в Украине стандарта DVB-T2.