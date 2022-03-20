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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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"Зеонбуд" указом Президента тимчасово ввели до складу концерну РРТ

"Зеонбуд" указом Президента тимчасово ввели до складу концерну РРТ

Київ • УНН

 • 140797 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 березня про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави, згідно з яким оператор цифрової багатоканальної телемережі "Зеонбуд" на період воєнного стану діятиме у складі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст указу.

«Підтримати пропозицію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо запровадження на період дії воєнного стану особливого режиму роботи ТОВ "Зеонбуд" (код ЄДРПОУ 35917061, місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26) та його функціонування у період дії воєнного стану у складі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення», - зазначається у рішенні РНБО.

Передбачається, що адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Концерну РРТ спільно з ТОВ "Зеонбуд" мають забезпечити:

- стале функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійну трансляцію телевізійних каналів в МХ - 1, -2, -3, -5;

- цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів зв’язку;

- резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання головної станції мультиплексування;

- резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів із залученням альтернативного оператора супутникового зв’язку.

Додамо

«Зеонбуд» — оператор, що займався будівництвом цифрової ефірної мережі наземного телебачення в Україні стандарту DVB-T2.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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