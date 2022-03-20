"Зеонбуд" указом Президента тимчасово ввели до складу концерну РРТ

«Підтримати пропозицію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо запровадження на період дії воєнного стану особливого режиму роботи ТОВ "Зеонбуд" (код ЄДРПОУ 35917061, місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26) та його функціонування у період дії воєнного стану у складі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення», - зазначається у рішенні РНБО.

Передбачається, що адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Концерну РРТ спільно з ТОВ "Зеонбуд" мають забезпечити:

- стале функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійну трансляцію телевізійних каналів в МХ - 1, -2, -3, -5;

- цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів зв’язку;

- резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання головної станції мультиплексування;

- резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів із залученням альтернативного оператора супутникового зв’язку.

Додамо

«Зеонбуд» — оператор, що займався будівництвом цифрової ефірної мережі наземного телебачення в Україні стандарту DVB-T2.