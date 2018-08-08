Землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до 347 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Согласно отчету, полученному региональным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (BPBD) индонезийского острова Ломбок от администраций всех районов, пострадавших от землетрясения, число жертв стихийного бедствия возросло до 347 человек, передает УНН со ссылкой на Antara news.
“Данные были доложены на совещании руководителей субрегионов и регента сегодня”, — заявил руководитель BPBD Северного Ломбока Иван Асмара в среду.
Асмара отметил, что по имеющимся сейчас данным, число жертв в районе Гангга составляет 54 человека, в Кайанани — 171, 11 в Баяне, 54 в Танджунзи и 57 в Пеменанзи.
“Это совокупные предварительные данные, которые мы получили от всего округа к обеду среды”, — сказал он.
В то же время отмечается, что спасатели продолжат поисково-спасательные работы, особенно в руинах зданий, где все еще могут оставаться люди.
Как сообщал УНН, ранее СМИ сообщали о 131 погибшем в результате землетрясения в Индонезии.
Напомним, в воскресенье, 5 августа на индонезийском курортном острове Ломбок произошел землетрясение магнитудой 6,9.