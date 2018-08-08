Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 347 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Згідно зі звітом, отриманим регіональним агентством з управління надзвичайними ситуаціями (BPBD) індонезійського острова Ломбок від адміністрацій усіх районів, що постраждали від землетрусу, кількість жертв стихійного лиха зросла до 347 осіб, передає УНН з посиланням на Antara news.
“Дані були повідомлені на нараді керівників субрегіонів і регента сьогодні”, — заявив керівник BPBD Північного Ломбока Іван Асмара у середу.
Асмара зазначив, що за наявними наразі даними, кількість жертв у районі Гангга становить 54 особи, в Кайанані — 171, 11 в Баяні, 54 в Танджунзі та 57 в Пеменанзі.
“Це сукупні попередні дані, які ми отримали від усього округу до обіду середи”, — сказав він.
В той же час зазначається, що рятівники продовжать пошуково-рятувальні роботи, особливо в руїнах будівель, де все ще можуть бути поховані люди.
Як повідомляв УНН, раніше ЗМІ повідомляли про 131 загиблого внаслідок землетрусу в Індонезії.
Нагадаємо, у неділю, 5 серпня на індонезійському курортному острові Ломбок стався землетрус магнітудою 6,9.