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Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 347 осіб

Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 347 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Згідно зі звітом, отриманим регіональним агентством з управління надзвичайними ситуаціями (BPBD) індонезійського острова Ломбок від адміністрацій усіх районів, що постраждали від землетрусу, кількість жертв стихійного лиха зросла до 347 осіб, передає УНН з посиланням на Antara news.

“Дані були повідомлені на нараді керівників субрегіонів і регента сьогодні”, — заявив керівник BPBD Північного Ломбока Іван Асмара у середу.

Асмара зазначив, що за наявними наразі даними, кількість жертв у районі Гангга становить 54 особи, в Кайанані — 171, 11 в Баяні, 54 в Танджунзі та 57 в Пеменанзі.

“Це сукупні попередні дані, які ми отримали від усього округу до обіду середи”, — сказав він.

В той же час зазначається, що рятівники продовжать пошуково-рятувальні роботи, особливо в руїнах будівель, де все ще можуть бути поховані люди.

Як повідомляв УНН, раніше ЗМІ повідомляли про 131 загиблого внаслідок землетрусу в Індонезії.

Нагадаємо, у неділю, 5 серпня на індонезійському курортному острові Ломбок стався землетрус магнітудою 6,9.

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