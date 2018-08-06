Землетрясение в Индонезии: информации о гражданстве жертв пока нет

“Информации о гражданстве погибших и пострадавших (в результате землетрясения — ред.) пока нет. Посольство Украины поддерживает оперативный контакт со спасательными службами и кризисным центром”, — сообщил В.Кирилич.

Землетрясение магнитудой 6,9 баллов произошло 5 августа в 18:46 по местному времени. Толчки от землетрясения также ощущались на соседнем острове Бали.

Как сообщал УНН, по словам представителя местных властей в Индонезии, по меньшей мере 142 человека погибли в результате сильного землетрясения, которое произошло на индонезийских курортных островах Ломбок и Бали.