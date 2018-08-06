Землетрясение в Индонезии: информации о гражданстве жертв пока нет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Информации о гражданстве погибших и пострадавших в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии пока нет, украинское посольство поддерживает контакт со спасательными службами. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
“Информации о гражданстве погибших и пострадавших (в результате землетрясения — ред.) пока нет. Посольство Украины поддерживает оперативный контакт со спасательными службами и кризисным центром”, — сообщил В.Кирилич.
Землетрясение магнитудой 6,9 баллов произошло 5 августа в 18:46 по местному времени. Толчки от землетрясения также ощущались на соседнем острове Бали.
Как сообщал УНН, по словам представителя местных властей в Индонезии, по меньшей мере 142 человека погибли в результате сильного землетрясения, которое произошло на индонезийских курортных островах Ломбок и Бали.