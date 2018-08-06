Землетрус в Індонезії: інформації щодо громадянства жертв поки немає
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Інформації щодо громадянства загиблих і постраждалих внаслідок землетрусу на острові Ломбок в Індонезії поки немає, українське посольство підтримує контакт з рятувальними службами. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС — начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
“Інформації щодо громадянства загиблих і постраждалих (внаслідок землетрусу — ред.) наразі немає. Посольство України підтримує оперативний контакт з рятувальними службами та кризовим центром”, — повідомив В.Кирилич.
Землетрус магнітудою 6,9 балів стався 5 серпня о 18.46 за місцевим часом. Поштовхи від землетрусу також відчувалися на сусідньому острові Балі.
Як повідомляв УНН, за словами представника місцевої влади в Індонезії, щонайменше 142 людини загинули у результаті сильного землетрусу, що уразив індонезійські курортні острови Ломбок і Балі.