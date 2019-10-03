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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обратился к активистам: не поддавайтесь на провокации

Киев • УНН

 • 13218 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к активистам с просьбой не поддаваться на провокации и манипуляции. Об этом он заявил в своем видеообращении, комментируя подписание формулы Штайнмайера, передает УНН.

Зеленский обратился к активистам: не поддавайтесь на провокации

"Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест, я слышу вас и поверьте - я никогда не сдам Украину! В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет", - отметил он.

Напомним, 1 октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

После этого под Офисом Президента два дня подряд проходили акции протеста. Накануне активисты создали движение сопротивления капитуляции и созывают вече на Майдане в Киеве.

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