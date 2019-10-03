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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський звернувся до активістів: не піддавайтеся на провокації

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до активістів з проханням не піддаватися на провокації та маніпуляції. На цьому він наголосив у своєму відеозверненні, коментуючи підписання формули Штайнмайєра, передає УНН.

Зеленський звернувся до активістів: не піддавайтеся на провокації

“Я поважаю конституційне право кожного громадянина України на протест, я чую вас і повірте — я ніколи не здам Україну! Водночас я дуже прошу всіх зважено й спокійно підійти до ситуації та не піддаватися на маніпуляції і провокації деяких осіб. Вони дуже хочуть використати вас, повернути собі можливість грабунку, стати жертвами політичного переслідування та уникнути кримінальної відповідальності. Цього не буде”, — зазначив він.

Нагадаємо, 1 жовтня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.

Після цього під Офісом Президента два дні поспіль проходили акції протесту. Напередодні активісти створили Рух опору капітуляції і скликають віче на Майдані у Києві

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