Президент Украины встретился с премьером Армении: обсудили двустороннее сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский во время первой встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудили двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты, передает УНН.
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«Во время нашей первой встречи с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы обсудили безопасность ситуацию на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты», - сообщил Зеленский в Telegram.
Дополнение
Парламент Армении на пленарном заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.