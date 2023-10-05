Президент України зустрівся з прем’єром Вірменії: обговорили двосторонню співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час першої зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном обговорили двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти, передає УНН.
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«Під час нашої першої зустрічі з Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти», - повідомив Зеленський у Telegram.
Доповнення
Парламент Вірменії на пленарному засіданні ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду.