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Президент України зустрівся з прем’єром Вірменії: обговорили двосторонню співпрацю

Київ • УНН

 • 933597 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський під час першої зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном обговорили двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти, передає УНН.

Цитата

«Під час нашої першої зустрічі з Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти», - повідомив Зеленський у Telegram.

Доповнення

Парламент Вірменії на пленарному засіданні ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду.

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