Зеленский сменил состав инвестиционного совета
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Национального инвестиционного совета, передает УНН со ссылкой на указ Главы государства №588/2019.
"В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 21 июня 2019 N2 423 "Вопросы Национального инвестиционного совета", - говорится в сообщении.
Указом постановлено ввести в персональный состав Национального инвестиционного совета следующих лиц:
Дэвид Ливингстон - главный исполнительный директор корпорации Citigroup Inc. по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки (Соединенные Штаты Америки) (по согласию)
Хироши Микитани - председатель правления и исполнительный директор компании Rakuten Inc. (Япония) (по согласованию)
Джейми Миллер - старший вице-президент, финансовый директор компании General Electric (США) (по согласованию).
Также принято утвердить в персональном составе Национального инвестиционного совета следующих лиц:
Гончарук Алексей Валерьевич - заместитель руководителя Офиса Президента Украины
Пристайко Вадим Владимирович - заместитель руководителя Офиса Президента Украины.
Также указом предусмотрено вывести из состава Национального инвестиционного совета Джеймса Коулза.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Добавим, что Национальный инвестиционный совет Украины является консультативно-совещательным органом при Президенте.
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Напомним, что в июне Зеленский уже менял состав Национального инвестиционного совета, назначив себя главой этого органа.