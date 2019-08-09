Зеленський змінив склад інвестиційної ради
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив склад Національної інвестиційної ради, передає УНН із посиланням на указ Глави держави №588/2019.
"На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 21 червня 2019 року N2 423 "Питання Національної інвестиційної ради", - йдеться в повідомленні.
Указом постановлено увести до персонального складу Національної інвестиційної ради таких осіб:
Девід Лівінгстон — головний виконавчий директор корпорації Citigroup Inc. по роботі з країнами Європи, Близького Сходу та Африки (Сполучені Штати Америки) (за згодою)
Хіроші Мікітані — голова правління та виконавчий директор компанії Rakuten Inc. (Японія) (за згодою)
Джеймі Міллєр — старший віцепрезидент, фінансовий директор компанії General Electric (Сполучені Штати Америки) (за згодою).
Також постановлено затвердити у персональному складі Національної інвестиційної ради наступних осіб:
Гончарук Олексій Валерійович — заступник керівника Офісу Президента України
Пристайко Вадим Володимирович — заступник керівника Офісу Президента України.
Також указом передбачено вивести зі складу Національної інвестиційної ради Джеймса Коулза.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Додамо, що Національна інвестиційна рада України є консультативно-дорадчим органом при Президентові.
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Нагадаємо, що у червні Зеленський вже змінював склад Національної інвестиційної ради, призначивши себе очільником цього органу.