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Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины: что она предусматривает

Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины: что она предусматривает

Киев  •  УНН

 • 30803 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины". Соответствующий указ № 121/2021 Глава государства подписал 25 марта", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что такой стратегический документ в Украине подготовлено впервые. Стратегия является документом оборонного планирования, цель которого - обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства.

Документ предусматривает введение комплексного всеобъемлющего подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы национальной безопасности, связанной с использованием гибридных методов.

"Всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному Уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства, а предусматривает поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины", - отмечается в сообщении.

Так, стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, направленные на защиту национальных интересов от военных угроз, предоставление отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, предотвращения или сдерживания противника от полномасштабного применения военной силы против Украина, прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины, защита суверенитета и территориальной целостности Украины прежде всего путем осуществления международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных, экономических мер и мер безопасности.

Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

"Согласно Стратегии, приоритетами достижения целей государственной политики в военной сфере и сфере обороны и военного строительства является введение объединенного руководства подготовкой и ведением всеобъемлющей обороны Украины, развитие институциональных возможностей Министерства обороны и других органов управления составляющих сил обороны, формирования боеспособных Вооруженных сил и способных к выполнению возложенных задач других составляющих сил обороны", - говорится в сообщении.

Также стратегия является документом долгосрочного планирования и основой для разработки Стратегического оборонного бюллетеня и плана обороны Украины.

Положения Стратегии будут положены в основу соответствующих программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны, в частности развития систем управления войсками и оружием, военно-морских возможностей, противовоздушной обороны Украины, авиации, ракетных войск и артиллерии, систем разведки, радиоэлектронной борьбы, вооружения и военной техники, совершенствования систем мобилизации, территориальной обороны Украины и сопротивления.

Кроме того, с учетом положений Стратегии будут разработаны оперативные планы и планы применения сил и средств составляющих сектора безопасности и обороны.

Дополнение

Кабинет министров 20 января 2021 года поддержал проект Стратегии военной безопасности Украины, предусматривающий закрепление концепции всеобъемлющей обороны.

Украинские Национальные Новости

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