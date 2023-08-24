Зеленский вручил награду президента "Национальная легенда Украины"

Детали

Отличием «Национальная легенда Украины» Президент награждает граждан, внесших весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность, личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Во время церемонии вручения, которая состоялась в День Государственного флага Украины, Владимир Зеленский отметил, что сегодня важно знать свои символы, которые высоко ценят и храбро защищают наши защитники на фронте и весь народ Украины.

Цитата

«Таких символов у нас достаточно, но самое главное – это наш флаг, наш гимн, Украина, наша земля, наши Вооруженные Силы, народ Украины. Среди всего нашего народа очень много выдающихся людей, очень достойных своего государства. И есть у нас легенды», – сказал Президент.

Глава государства отметил, что награда – это благодарность гражданам за их самоотверженный труд.

«Благодарность за то, что вы прославляете, прославляли наше государство, нашу историю. За то, что вы сегодня работаете, служите, защищаете наше государство, наши границы. Мы вам за это очень благодарны. Знайте, что вас высоко ценят. Весь народ вам благодарен – я с уверенностью это говорю. Слава вам и слава Украине», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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В этом году лауреатами награды Президента «Национальная легенда Украины» стали:



Младший лейтенант, командир 1-го ОМБ «Вовки Да Винчи» ВСУ Дмитрий «Да Винчи» Коцюбайло (посмертно), который с 2014 года принимал активное участие в боях. Получил тяжелое ранение, но через три месяца вернулся на фронт. Первый доброволец, которому присвоено звание Героя Украины. 7 марта 2023 года Дмитрий Коцюбайло погиб в боях за Бахмут.

(посмертно), который с 2014 года принимал активное участие в боях. Получил тяжелое ранение, но через три месяца вернулся на фронт. Первый доброволец, которому присвоено звание Героя Украины. 7 марта 2023 года Дмитрий Коцюбайло погиб в боях за Бахмут.

Нейрохирург Андрей Сирко , руководитель центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова (г. Днепр). Лично провел более 700 уникальных сверхсложных операций, которые спасли жизни военнослужащим.

, руководитель центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова (г. Днепр). Лично провел более 700 уникальных сверхсложных операций, которые спасли жизни военнослужащим.

Волонтер, руководитель фонда Leleka Foundation Ирина Гук , которая с 2014 года занимается тактической медициной, а именно поставкой критически важных медицинских средств для защитников Украины и гражданских.

, которая с 2014 года занимается тактической медициной, а именно поставкой критически важных медицинских средств для защитников Украины и гражданских.

Японский волонтер Фуминори Цучико . С началом полномасштабного вторжения РФ специально приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто был вынужден жить в харьковском метро, скрываясь от постоянных обстрелов. Он за свой счет открыл кафе, где организовал ежедневное бесплатное питание для горожан.

. С началом полномасштабного вторжения РФ специально приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто был вынужден жить в харьковском метро, скрываясь от постоянных обстрелов. Он за свой счет открыл кафе, где организовал ежедневное бесплатное питание для горожан.

Украинский тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер Украины, Герой Украины Альбина Дерюгина (посмертно). Она организовала в Киеве школу художественной гимнастики «Школа Дерюгиных», которая приобрела мировую известность. Альбина Дерюгина воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы.

(посмертно). Она организовала в Киеве школу художественной гимнастики «Школа Дерюгиных», которая приобрела мировую известность. Альбина Дерюгина воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы.

Заслуженный журналист Украины, военный корреспондент, ведущий и сценарист Андрей Цаплиенко . С 2014 года активно снимает эксклюзивный материал о войне в Украине. 25 марта 2022-го Андрей получил ранение во время выполнения редакционного задания в Черниговской области. Награжден орденом «За мужество» II и III степеней.

. С 2014 года активно снимает эксклюзивный материал о войне в Украине. 25 марта 2022-го Андрей получил ранение во время выполнения редакционного задания в Черниговской области. Награжден орденом «За мужество» II и III степеней.

Энергетик из Краматорска, инженер по эксплуатации линейной части магистрального газопровода Владимир Летенко . Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущем к газораспределительной станции Углегорской ГРЭС. Столб огня достигал более 100 метров. Владимир под обстрелами остановил выброс газа и спас жизни людей. Он также принимал участие в разминировании Харьковской области.

. Из-за попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущем к газораспределительной станции Углегорской ГРЭС. Столб огня достигал более 100 метров. Владимир под обстрелами остановил выброс газа и спас жизни людей. Он также принимал участие в разминировании Харьковской области.

Украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины Тарас Петриненко . Автор песни «Украина», которая стала своеобразным неофициальным гимном нашего государства. В этом году Тарасу Петриненко исполнилось 70 лет.

. Автор песни «Украина», которая стала своеобразным неофициальным гимном нашего государства. В этом году Тарасу Петриненко исполнилось 70 лет.

Дополнение

Первая торжественная церемония вручения награды Президента «Национальная легенда Украины» состоялась 22 августа 2021 года в канун 30-летия независимости Украины. С началом полномасштабного вторжения России отличием начали чествовать тех, кто своим трудом спасает, защищает и обеспечивает жизнь: военных, медиков, волонтеров, энергетиков, работников «Укрзализныци», которые осуществляли эвакуацию.