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Зеленський вручив нагороду президента «Національна легенда України»

Зеленський вручив нагороду президента «Національна легенда України»

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 23 серпня вручив відзнаки Глави держави "Національна легенда України". Про це повідомили на сайті ОП, відзначивши, що серед лауреатів були 8 людей, передає УНН.

Деталі
Відзнакою «Національна легенда України» Президент нагороджує громадян, які здійснили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служіння українському народові.

Під час церемонії вручення, яка відбулася в День Державного прапора України, Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні важливо знати свої символи, які високо цінують і хоробро боронять наші захисники на фронті та весь народ України.

Цитата

«Таких символів у нас достатньо, але найголовніше – це наш прапор, наш гімн, Україна, наша земля, наші Збройні Сили, народ України. Серед усього нашого народу дуже багато видатних людей, дуже гідних своєї держави. І є в нас легенди», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що відзнака – це подяка громадянам за їхню самовіддану працю.

«Вдячність за те, що ви прославляєте, прославляли нашу державу, нашу історію. За те, що ви сьогодні працюєте, служите, бороните нашу державу, наші кордони. Ми вам за це надзвичайно вдячні. Знайте, що вас високо цінують. Весь народ вам вдячний – я з упевненістю це кажу. Слава вам і слава Україні!» – наголосив Володимир Зеленський.

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Цьогоріч лауреатами відзнаки Президента «Національна легенда України» стали:

  • Молодший лейтенант, командир 1-го ОМБ «Вовки Да Вінчі» ЗСУ Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло (посмертно), який із 2014 року брав активну участь у боях. Зазнав важкого поранення, але через три місяці повернувся на фронт. Перший доброволець, якому присвоєно звання Героя України. 7 березня 2023 року Дмитро Коцюбайло загинув у боях за Бахмут.
  • Нейрохірург Андрій Сірко, керівник центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова (м. Дніпро). Особисто провів понад 700 унікальних надскладних операцій, які врятували життя військовослужбовцям.
  • Волонтерка, керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук, яка з 2014 року займається тактичною медициною, а саме постачанням критично важливих медичних засобів для захисників України та цивільних.
  • Японський волонтер Фумінорі Цучіко. З початком повномасштабного вторгнення РФ спеціально приїхав в Україну, щоб підтримати тих, хто був вимушений жити в харківському метро, переховуючись від постійних обстрілів. Він власним коштом відкрив кафе, де організував щоденне безоплатне харчування для містян.
  • Українська тренерка з художньої гімнастики, заслужений тренер України, Герой України Альбіна Дерюгіна (посмертно). Вона організувала в Києві школу художньої гімнастики «Школа Дерюгіних», яка набула світової популярності. Альбіна Дерюгіна виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи.
  • Заслужений журналіст України, воєнний кореспондент, ведучий і сценарист Андрій Цаплієнко. З 2014 року активно знімає ексклюзивний матеріал про війну в Україні. 25 березня 2022-го Андрій зазнав поранення під час виконання редакційного завдання в Чернігівській області. Нагороджений орденом «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.
  • Енергетик із Краматорська, інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу Володимир Летенко. Через влучання ракети в газову трубу сталася пожежа на газогоні, що веде до газорозподільної станції Вуглегірської ДРЕС. Стовп вогню сягав понад 100 метрів. Володимир під обстрілами зупинив викид газу і врятував життя людей. Він також брав участь у розмінуванні Харківщини.
  • Український музикант, співак, композитор, поет, народний артист України Тарас Петриненко. Автор пісні «Україна», яка стала своєрідним неофіційним гімном нашої держави. Цьогоріч Тарасу Петриненку виповнилося 70 років.

Доповнення

Перша урочиста церемонія вручення відзнаки Президента «Національна легенда України» відбулася 22 серпня 2021 року в переддень 30-річчя незалежності України. З початком повномасштабного вторгнення Росії відзнакою почали вшановувати тих, хто своєю працею рятує, захищає та забезпечує життя: військових, медиків, волонтерів, енергетиків, працівників «Укрзалізниці», які здійснювали евакуацію.

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