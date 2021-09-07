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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против военного вооруженных сил РФ

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против военного вооруженных сил РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 “О внесении изменения в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)”. Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, пишет УНН.

Цитата

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021” О внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе.

В приложении к указу отмечается, что санкции вводятся к кадровому военному вооруженных сил РФ Кузнецову Ивану Васильевичу сроком на три года.

Напомним

Зеленский ввел в действие санкции СНБО против секретаря избиркома с временно оккупированного Крыма Ольги Калининой.

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