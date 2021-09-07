Зеленський увів у дію санкції РНБО проти військового збройних сил РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року “Про внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. Відповідний указ оприлюднений на сайті ОП, пише УНН.
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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.
У додатку до указу зазначається, що санкції вводяться щодо кадрового військового збройних сил РФ Кузнецова Івана Васильовича строком на три роки.
Нагадаємо
Зеленський увів у дію санкції РНБО проти секретаря виборчкому з тимчасово окупованого Криму Ольги Калініної.