Зеленский: теперь День ВСУ наши люди будут отмечать словами благодарности, чувством благодарности, слезами благодарности

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“Слава Украине! Господа генералы, офицеры, сержанты, солдаты! Дорогие украинцы! Дорогие присутствующие! Сегодня — день нашей благодарности. Именно такой смысл у 6 декабря — и это навсегда. Теперь только так наши люди будут отмечать День Вооруженных Сил Украины — словами благодарности, чувством благодарности, слезами благодарности. Я уверен, миллионы раз сегодня в Украине прозвучало или просто подумалось именно так — „спасибо“. Спасибо воинам нашей армии и всех формирований сил обороны Украины. Спасибо родителям наших воинов, которые воспитали действительно победителей. Именно так — победителей. Спасибо всем врачам и медицинским сестричкам, которые спасают раненых героев. Благодарю каждого, кто укрепляет оборону и обеспечивает украинских воинов всем необходимым. Когда в государстве День Вооруженных Сил по своему смыслу является праздником благодарности, такое государство, я уверен, невозможно одолеть и невозможно сломать. И сегодня мы все это точно видим и еще раз увидели”, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что восемь лет и уже 286 дней Вооруженные Силы Украины защищают наше прекрасное государство от оккупанта, от российской агрессии.

“Тысячи украинцев отдали свои жизни, чтобы наступил тот день, когда на нашей земле не останется ни одного оккупанта и когда все наши люди снова будут свободными. Я прошу вас сейчас почтить минутой молчания память каждого, память каждой, кто погиб на полях боя ради нашего государства, ради Украины, и чья жизнь стала частью героической истории смелости Украины”, — отметил он.

"Сегодня для меня честь провести весь день вместе с нашими защитниками и защитницами. Утром я был в Донецкой области - поблагодарил бойцов, которые защищают наше государство на наиболее опасных и ответственных направлениях. Тех, кто сражается на Сватовском, Бахмутском, Авдеевском и других направлениях в Донецкой и Луганской областях. Вручил воинам государственные награды и отличия", - подчеркнул президент.

Зеленский также сегодня был на Харьковщине - поблагодарил врачей, которые спасают наших несокрушимых бойцов. На Харьковщине вручил награды бойцам, которые принимали участие в освобождении региона и которые продолжают выгонять оккупантов из Украины.

"Сегодня нам удалось вернуть домой еще 60 воинов, которые были в российском плену. Мы продолжим возвращать наших и освободим всех. Сейчас здесь, в Мариинском дворце, - наши герои, родные наших воинов, командиры и представители боевых бригад и подразделений, которые только что прибыли с фронта и снова возвращаются на передовую. Туда, где действительно горячо. Туда, где они действительно борются за нашу свободу, за нашу независимость, за наших детей. И я хочу сказать всем присутствующим именно то, что сегодня в сердце, уверен, каждого украинца: я благодарю вас! Я благодарю абсолютно всех солдат, всех матросов, всех сержантов, старшин, всех офицеров, всех героев, генералов и обязательно - всех пап и всех мам ваших, наши уважаемые, уважаемые украинские воины. Я желаю всем вам одного - победы! Всем нам. Вы заслуживаете! Весь наш народ заслуживает. Все наши родители, наши дети заслуживают. Наше государство и история заслуживают. Наконец-то одержать победу. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!", - сказал он.