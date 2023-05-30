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Зеленский рассказал, в каких сферах Украина и Южная Корея могли бы сотрудничать

Зеленский рассказал, в каких сферах Украина и Южная Корея могли бы сотрудничать

Киев • УНН

 • 671574 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Украина и Южная Корея могли бы сотрудничать в области безопасности, обороны, передовых технологий и киберпространства, а также в процессе реабилитации украинцев после полномасштабной войны, которую начала россия. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью’ю Chosun Ilbo, передает УНН.

Детали

Зеленский выразил благодарность Южной Корее за гуманитарную помощь. Он подробно объяснил, в каких сферах было бы целесообразно сотрудничать с Кореей для послевоенного экономического восстановления Украины.

Цитата

"Учитывая ресурсы, которыми обладает Украина, и технологии, которыми обладает Корея, я считаю, что мы можем достичь больших результатов в сфере литиевых батарей", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина и Южная Корея могут сотрудничать, в частности, в области безопасности и обороны.

"Мы пытаемся восстановить страну, изучая опыт Кореи на руинах войны и сочетая его с нашим собственным опытом. Мы сможем много сотрудничать в области безопасности и обороны, передовых технологий и киберпространства, а также в процессе реабилитации наших людей после войны. Мы также очень заинтересованы в сотрудничестве в сферах зеленой энергетики и экологической стали. Учитывая ресурсы Украины, большие запасы и технологические возможности Кореи, я считаю перспективным направление производства литиевых батарей. После добычи лития в Украине возможно производство сопутствующей продукции. У нас есть мощности по производству лития еще со времен бывшего Советского Союза", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Южная Корея предоставит Украине оборонную военную технику, такую как зенитные системы. 

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