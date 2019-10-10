Зеленский прокомментировал разговор с Трампом словами об "уставших отношениях" между США и Украиной

"Звонок никак не мог повлиять на нашие отношения с США. Я прекрасно понимал, что для нас задача сделать эти "уставшие отношения" между США и Украиной – к сожалению, надо это признать, и это на личной встрече Трамп… я это знал и перед звонком. Я знал, что уставшие от – а куда мы тратим деньги? Этот вопрос, куда они тратили деньги, на что они тратили деньги и куда они выходили – он шел из всех источников. Не только президент Трамп это озвучил", - сказал Зеленский.

По его словам, в США к этому вопросу относятся серьезно, поскольку речь идет о деньгах налогоплательщиков.

"Поэтому этот звонок влиял только на одно – нам нужно встретиться президентом, я хочу показать ему нашу молодую команду, я хотел затянуть его в Украину", - добавил Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал пресс-марафон в помещении Kyiv Food Market в столице.