Зеленський прокоментував розмову з Трампом словами про "втомлені відносини" між США і Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Телефонна розмова між президентами США і України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським не могла ні на що вплинути через "втомлені відносини" між країнами. Про це заявив Президент, відповідаючи російською мовою на питання журналіста під час прес-марафону в Києві, передає кореспондент УНН.
"Дзвінок ніяк не міг вплинути на наші відносини з США. Я прекрасно розумів, що для нас завдання зробити ці "втомлені відносини" між США і Україною - на жаль, треба це визнати, і це на особистій зустрічі Трамп... я це знав і перед дзвінком. Я знав, що втомлені від - а куди ми витрачаємо гроші? Це питання, куди вони витрачали гроші, на що вони витрачали гроші і куди вони виходили - він йшов з усіх джерел. Не тільки президент Трамп це озвучив", - сказав Зеленський.
За його словами, у США до цього питання ставляться серйозно, оскільки йдеться про гроші платників податків.
"Тому цей дзвінок впливав тільки на одне - нам потрібно зустрітися президентом, я хочу показати йому нашу молоду команду, я хотів затягнути його в Україну", - додав Президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав прес-марафон у приміщенні Kyiv Food Market у столиці.