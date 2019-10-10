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Зеленский прокомментировал возможность личной встречи с Путиным

Киев • УНН

 • 8633 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не знает, возможна ли пока его встреча с президентом России Владимиром Путиным, но считает такую встречу необходимой. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.

Зеленский прокомментировал возможность личной встречи с Путиным

"По поводу даты (нормандской встречи - ред.): отсрочка и дата действительно зависели от российской стороны, так как Франция, Германия и Украина имела одну из дат, 16 сентября, Россия не смогла подтвердить и не подтвердила эту дату. Не смогли. Так и сказали мне. Что касается даты. Скажем так, мы договорились: что саммит в нормандском формате может быть. Сложно было договориться, чтобы он состоялся, так как с 2016 года его не было. В принципе было ощущение, что это никому не нужно с власти", - сказал Президент.

По его словам, он заявил, что Украине такая встреча необходима, чтобы понять реальные шаги "когда и как завершить войну".

"А вы хотите? Давайте встречаться. Мы можем встречаться в двух форматах: нормандский формат и встреча прямая моя с президентом РФ. Об этом никто не говорит, потому что все против", - отметил он.

На вопрос журналиста о том, возможно ли это, Зеленский заявил, что не знает.

"Я не знаю, я не могу сейчас даже об этом сказать. Я знаю только, что эта встреча - она должна быть, если мы хотим закончить войну. Мы сейчас говорим только о нормандском формате. Пока он такой, и я благодарен, что он хотя бы есть. И сейчас мы готовы к нормандскому формату", - добавил Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал пресс-марафон в помещении Kyiv Food Market в столице.

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