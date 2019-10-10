Зеленський прокоментував можливість особистої зустрічі з Путіним

"З приводу дати (нормандської зустрічі – ред.): відтермінування і дата дійсно залежали від російської сторони, тому що Франція, Німеччина і Україна мала одну з дат, 16 вересня, Росія не змогла підтвердити і не підтвердила цю дату. Не змогли. Так і сказали мені. Що стосується дати. Скажімо так, ми домовились: що саміт у нормандському форматі може бути. Складно було домовитись, щоб він відбувся, тому що з 2016 року його не було. У принципі було відчуття, що це нікому не потрібно з влади", - сказав Президент.

З його слів, Україні така зустріч необхідна, щоб зрозуміти реальні кроки "коли і як завершити війну".

"А ви цього хочете? Давайте зустрічатись. Ми можем зустрічатись у двох форматах: нормандський формат і зустріч пряма моя з президентом РФ. Про це ніхто не говорить, тому що всі проти", - зазначив він.

На питання журналіста про те, чи це можливо, Зеленський заявив, що не знає.

"Я не знаю, я не можу зараз навіть про це сказати. Я знаю лише, що ця зустріч – вона повинна бути, якщо ми хочемо закінчити війну. Ми зараз говоримо тільки про нормандський формат. Поки що він такий, і я вдячний, що він хоча б є. І зараз ми готові до нормандського формату", - додав Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав прес-марафон у приміщенні Kyiv Food Market у столиці.