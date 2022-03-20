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Зеленский о переговорах с путиным: провал приведет к Третьей мировой войне

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с президентом россии владимиром путиным, но предупредил, что их провал будет означать Третью мировую войну. Об этом он заявил в интервью CNN, сообщает УНН.

Цитата

"Я готов к переговорам с ним. Я был готов последние два года. И я думаю, что без переговоров мы не сможем закончить эту войну. Если у нас есть хотя бы 1% шанс остановить эту войну, мы должны воспользоваться им. Нам нужно это сделать, мы ежедневно теряем людей, невинных людей на земле", — сказал Зеленский.

Детали

Зеленский заявил, что российские силы пришли уничтожить украинцев.

"И мы можем продемонстрировать, что достоинство нашего народа и нашей армии в том, что мы способны нанести мощный удар, мы способны нанести удар в ответ. Но, к сожалению, наше достоинство не спасет жизни. Поэтому я считаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки потерпят неудачу, наступит Третья мировая война", - подчеркнул Президент.

Дополнение

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина неизбежна для окончания войны, документы для такой встречи готовят на переговорах делегации.

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