Зеленський про переговори з путіним: провал призведе до Третьої світової війни

Цитата

"Я готовий до переговорів із ним. Я був готовий останні два роки. І я думаю, що без переговорів ми не зможемо закінчити цієї війни. Якщо в нас є хоча б 1% шанс зупинити цю війну, маємо скористатися цим шансом. Нам це потрібно зробити Ми щодня втрачаємо людей, безневинних людей на землі", — сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський заявив, що російські сили прийшли знищити українців.

"І ми можемо продемонструвати, що гідність нашого народу і нашої армії в тому, що ми здатні завдати потужного удару, ми здатні завдати удару у відповідь. Але, на жаль, наша гідність не врятує життя. Тому я вважаю, що ми маємо використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість поговорити з Путіним. Але якщо ці спроби зазнають невдачі, настане Третя світова війна", - наголосив Президент.

Доповнення

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та росії володимира путіна неминуча для закінчення війни, документи для такої зустрічі готують на переговорах делегації.