Зеленський про переговори з путіним: провал призведе до Третьої світової війни

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 53034 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 106740 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 139802 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 190986 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 186278 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 179354 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 153576 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117347 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109937 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 321525 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 29635 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 35089 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 21213 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 27501 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 22271 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 196702 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 321534 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 580574 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 523174 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 722746 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 55165 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 96286 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 123674 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 146489 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 159837 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Зеленський про переговори з путіним: провал призведе до Третьої світової війни

Зеленський про переговори з путіним: провал призведе до Третьої світової війни

Київ • УНН

 • 118222 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вести переговори з президентом росії володимиром путіним, але попередив, що їхній провал означатиме Третю світову війну. Про це він заявив в інтерв'ю CNN, повідомляє УНН.

Цитата

"Я готовий до переговорів із ним. Я був готовий останні два роки. І я думаю, що без переговорів ми не зможемо закінчити цієї війни. Якщо в нас є хоча б 1% шанс зупинити цю війну, маємо скористатися цим шансом. Нам це потрібно зробити Ми щодня втрачаємо людей, безневинних людей на землі", — сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський заявив, що російські сили прийшли знищити українців.

"І ми можемо продемонструвати, що гідність нашого народу і нашої армії в тому, що ми здатні завдати потужного удару, ми здатні завдати удару у відповідь. Але, на жаль, наша гідність не врятує життя. Тому я вважаю, що ми маємо використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість поговорити з Путіним. Але якщо ці спроби зазнають невдачі, настане Третя світова війна", - наголосив Президент.

Доповнення

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та росії володимира путіна неминуча для закінчення війни, документи для такої зустрічі готують на переговорах делегації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30