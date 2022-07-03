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Зеленский поздравил представителей военно-морских и зенитных ракетных войск с профессиональным праздником

Зеленский поздравил представителей военно-морских и зенитных ракетных войск с профессиональным праздником

Киев • УНН

 • 177930 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский поздравил представителей военно-морских и зенитных ракетных войск с профессиональным праздником, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня в нашем государстве отмечаются два важных профессиональных праздника: День Военно-Морских сил Украины и День зенитных ракетных войск. Я искренне поздравляю всех служащих в этих войсках защитников и защитниц Украины, поздравляю всех ветеранов флота, всех ветеранов-зенитчиков. Благодаря вашей службе и вашей храбрости спасены тысячи жизней наших людей", — сказал Президент.

Подробности

Глава государства подчеркнул, что российские оккупанты понесли очень значительные потери и на море, и в небе. Таких потерь у них не было в течение многих десятилетий, и это благодаря нашим военным.

Напомним

"Опасный сигнал для Украины": Зеленский прокомментировал слова Лукашенко о единой армии из РФ.

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