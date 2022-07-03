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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зеленський привітав представників військово-морських та зенітних ракетних військ з професійним святом

Зеленський привітав представників військово-морських та зенітних ракетних військ з професійним святом

Київ • УНН

 • 177936 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський привітав представників військово-морських та зенітних ракетних військ з професійним святом, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні в нашій державі відзначаються два важливих професійних свята: День Військово-Морських сил України й День зенітних ракетних військ. Я щиро вітаю всіх захисників і захисниць України, які служать у цих військах, вітаю всіх ветеранів флоту, всіх ветеранів-зенітників. Завдяки вашій службі та вашій хоробрості врятовані тисячі життів наших людей", - сказав Президент.

Деталі

Глава держави підкреслив, що російські окупанти зазнали дуже значних втрат і на морі, і в небі. Таких втрат у них не було протягом багатьох десятиліть і це завдяки нашим військовим.

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