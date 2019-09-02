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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 33413 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128267 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119524 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124314 просмотра

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6 марта, 07:39 • 127635 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152485 просмотра

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Зеленский подал в Раду законопроект о перезапуске НАПК

Зеленский подал в Раду законопроект о перезапуске НАПК

Киев  •  УНН

 • 16278 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил в течение полутора месяцев перезапустить Национальное агентство по предупреждению коррупции, сделав его коллегиальным органом. Соответствующий законопроект №1029 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции был зарегистрирован в Верховной Раде Украины, передает УНН.

Как отметили авторы законопроекта, документ разработан с целью снижения уровня коррупции и повышения общественного доверия к антикоррупционным органам путем совершенствования институционального механизма предотвращения коррупции.

Задачей проекта является замена структуры управления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на более эффективную, усиление способности и гарантий независимости Национального агентства, создание надлежащей законодательной основы для функционирования подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции в органах власти.

Также проект закона направлен на исправление отдельных недостатков регулирования, содержащихся в Законе Украины "О предотвращении коррупции", в частности в части требований финансового контроля, и других законодательных актах.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)", внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским 30 августа, на рассмотрение парламента предлагает расширить перечень субъектов законодательной инициативы.

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