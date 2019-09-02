Зеленський подав до Ради законопроект про перезапуск НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував протягом півтора місяця перезапустити Національне агентство з питань запобігання корупції, зробивши його колегіальним органом. Відповідний законопроект №1029 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції був зареєстрований у Верховній Раді України, передає УНН.
Як зазначили автори законопроекту, документ розроблений з метою зниження рівня корупції та підвищення суспільної довіри до антикорупційних органів шляхом вдосконалення інституційного механізму запобігання корупції.
Завданням проекту є заміна структури управління Національного агентства з питань запобігання корупції на ефективнішу, посилення спроможності та гарантій незалежності Національного агентства, створення належної законодавчої основи для функціонування підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції в органах влади.
Також проект закону спрямований на виправлення окремих недоліків регулювання, що містяться в Законі України "Про запобігання корупції", зокрема в частині вимог фінансового контролю, та інших законодавчих актах.
Нагадаємо, Проект закону “Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)”, внесений Президентом України Володимиром Зеленським 30 серпня, на розгляд парламенту пропонує розширити перелік суб’єктів законодавчої ініціативи.