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Зеленский подтвердил, что деньги на аэропорт в Днепре будут предусмотрены в Госбюджете-2020

Киев • УНН

 • 17368 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня, 10 октября, во время пресс-марафона Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал строительство аэропорта в Днепре и пообещал, что деньги будут предусмотрены, сообщает УНН.

Зеленский подтвердил, что деньги на аэропорт в Днепре будут предусмотрены в Госбюджете-2020

Сегодня Владимир Зеленский подтвердил приоритетность этого проекта и то, что в 2020 году в Днепре начнется строительство нового аэропорта.

“Ответ один: мы будем строить в Днепре аэропорт. Ничего не откладывается. В 2020 мы будем строить аэропорт и не только в Днепре”, - сказал Президент.

А в нынешнем варианте проекта госбюджета-2020 средства на “взлетку” Днепровского аэропорта пока не предусмотрены, потому что это ещё не окончательный документ.

“Финальный бюджет мы договорились обсудить вместе с министром финансов и премьер-министром. А они пока еще ко мне не подходили. Но запишу себе”, - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что в госбюджете на 2020 год журналисты не обнаружили финансирование, обещанное властью на строительство взлётно-посадочной полосы Международного аэропорта “Днепр”. Несмотря на то, что договоренности о выделении денег давно достигнуты, и Президент Украины ранее их подтвердил во время визита в Днепр.

“Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт”, - сказал тогда Президент.

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