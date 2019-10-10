Зеленський підтвердив, що гроші на аеропорт в Дніпрі будуть передбачені в Держбюджеті-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні, 10 жовтня, під час прес-марафону Президент України Володимир Зеленський прокоментував будівництво аеропорту в Дніпрі і пообіцяв, що гроші будуть передбачені, повідомляє УНН.
Сьогодні Володимир Зеленський підтвердив пріоритетність цього проекту і те, що в 2020 році в Дніпрі розпочнеться будівництво нового аеропорту.
"Відповідь одна: ми будемо будувати в Дніпрі аеропорт. Нічого не відкладається. У 2020 ми будемо будувати аеропорт і не тільки в Дніпрі", - сказав Президент.
А в нинішньому варіанті проекту Держбюджету-2020 кошти на "злітку" Дніпровського аеропорту поки не передбачені, тому що це ще не остаточний документ.
"Фінальний бюджет ми домовилися обговорити разом з міністром фінансів і прем'єр-міністром. А вони поки що до мене не підходили. Але запишу собі", - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що в держбюджеті на 2020 рік журналісти не виявили фінансування, обіцяне владою на будівництво злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро". Незважаючи на те, що домовленості про виділення грошей давно досягнуто, і Президент України раніше їх підтвердив під час візиту в Дніпро.
"Ми зробимо і допоможемо вам. Кошти будуть, тому що ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт", - сказав тоді Президент.