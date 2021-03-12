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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53734 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 74723 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 11:09 • 146026 просмотра

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Зеленский подписал закон, который будет способствовать развитию легкой промышленности

Зеленский подписал закон, который будет способствовать развитию легкой промышленности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины по унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности” № 1261-ІХ, который Верховная Рада приняла 19 февраля 2021 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Детали

Документ унифицирует ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности, что ускорит таможенное оформление таких товаров и способствовать развитию отрасли.

В частности, закон вносит изменения в раздел XI "Текстильные материалы и текстильные изделия" Таможенного тарифа Украины, которыми устанавливаются льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на пряжу, волокно, нити, которые не производятся в Украине (шелк, шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань из конского волоса, хлопок, другие растительные текстильные волокна; пряжа и ткани из бумажной пряжи).

Также устанавливаются льготные ставки ввозной пошлины в размере от 1% до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты и тому подобное.

В то же время закон повышает полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям, где такие ставки меньше 10%.

Пересмотр ставок ввозной пошлины будет способствовать росту объемов ввоза на территорию Украины текстильного сырья и материалов для переработки.

Закон вступает в силу 1 июля 2021 года.

Напомним

19 февраля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4410 относительно унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности. Соответствующее решение поддержало 307 народных депутатов.

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