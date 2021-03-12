Зеленський підписав закон, що сприятиме розвитку легкої промисловості
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до розділу ХІ Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості” № 1261-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 19 лютого 2021 року, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
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Документ уніфікує ставки ввізного мита на товари легкої промисловості, що прискорить митне оформлення таких товарів і сприятиме розвитку галузі.
Зокрема, закон вносить зміни до розділу XI “Текстильні матеріали та текстильні вироби” Митного тарифу України, якими встановлюються пільгові ставки ввізного мита у розмірі 0% на пряжу, волокно, нитки, що не виробляються в Україні (шовк, вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу, бавовна, інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі).
Також встановлюються пільгові ставки ввізного мита в розмірі від 1% до 8% на готову продукцію — тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат і канати тощо.
Водночас закон підвищує повні ставки ввізного мита до 10% на товари легкої промисловості за тими товарними підкатегоріями, де такі ставки менші від 10%.
Перегляд ставок ввізного мита сприятиме зростанню обсягів ввезення на територію України текстильної сировини та матеріалів для переробки.
Закон набирає чинності 1 липня 2021 року.
Нагадаємо
19 лютого Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 4410 щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості. Відповідне рішення підтримало 307 народних депутатів.