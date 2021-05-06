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Зеленский подписал закон о декретных отпусках для отцов

Зеленский подписал закон о декретных отпусках для отцов

Киев  •  УНН

 • 20373 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком, а точнее - дает возможность отцу тоже взять декретный отпуск, передает УНН.

Цитата

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком" № 1401-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

Ранее такой отпуск отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, фактически ухаживающими за ребенком, предоставлялась на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета. Таким образом закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим. Поэтому в случаях, когда мать ребенка, например, является самозанятым лицом или ФОПом, отец тоже не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком.

Закон, который подписал глава государства, вводит новый вид отпуска - одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другом совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним.

Законом также определено отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.

Также установлено право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

Этот закон позволит создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине.

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