Зеленский ожидает, что Украина включит "пятую скорость" на пути к развитию

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 33199 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117492 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128229 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119487 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124287 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127620 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152472 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150924 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140802 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 200127 просмотра

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Зеленский ожидает, что Украина включит "пятую скорость" на пути к развитию

Зеленский ожидает, что Украина включит "пятую скорость" на пути к развитию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Уверен, что сейчас страна наконец сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться по пути изменений. Я очень рад, что у нас появился парламент, который готов действительно работать. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время обращения с посланием к Верховной Раде Украины, передает УНН.

Владимир Зеленский выразил уверенность, что начало работы Верховной Рады Украины ІХ созыва ускорит внедрение положительных изменений в государстве.

"Я уверен, что сейчас страна наконец сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться по пути изменений. Я очень рад, что у нас появился парламент, который готов действительно работать. Не заниматься популизмом, а не заваливать важные решения тысячами бессмысленных поправок, а воплощать реальные реформы, которые устали ждать и граждане Украины, и весь цивилизованный мир", - подчеркнул глава государства.

Напомним, представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков возглавил ВР IX созыва, а первым заместителем председателя ВР был назначен Руслан Стефанчук.

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