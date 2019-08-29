Зеленський очікує, що Україна включить "п’яту швидкість" на шляху до розвитку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Упевнений, що зараз країна нарешті зможе ввімкнути п’яту швидкість і впевнено рухатися шляхом змін. Я дуже радий, що у нас з’явився парламент, який готовий справді працювати. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час звернення з посланням до Верховної Ради України, передає УНН.

Володимир Зеленський висловив упевненість, що початок роботи Верховної Ради України ІХ скликання прискорить впровадження позитивних змін у державі.

“Я впевнений, що зараз країна нарешті зможе ввімкнути п’яту швидкість і впевнено рухатися шляхом змін. Я дуже радий, що у нас з’явився парламент, який готовий справді працювати. Не займатися популізмом, не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а втілювати реальні реформи, яких втомились чекати і громадяни України, і весь цивілізований світ”, — наголосив Глава держави.

Нагадаємо, представник партії “Слуга народу” Дмитро Разумков очолив ВР IX скликання, а першим заступником голови ВР було призначено Руслана Стефанчука.

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