Зеленський очікує, що Україна включить "п’яту швидкість" на шляху до розвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Упевнений, що зараз країна нарешті зможе ввімкнути п’яту швидкість і впевнено рухатися шляхом змін. Я дуже радий, що у нас з’явився парламент, який готовий справді працювати. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час звернення з посланням до Верховної Ради України, передає УНН.
Володимир Зеленський висловив упевненість, що початок роботи Верховної Ради України ІХ скликання прискорить впровадження позитивних змін у державі.
“Я впевнений, що зараз країна нарешті зможе ввімкнути п’яту швидкість і впевнено рухатися шляхом змін. Я дуже радий, що у нас з’явився парламент, який готовий справді працювати. Не займатися популізмом, не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а втілювати реальні реформи, яких втомились чекати і громадяни України, і весь цивілізований світ”, — наголосив Глава держави.
Нагадаємо, представник партії “Слуга народу” Дмитро Разумков очолив ВР IX скликання, а першим заступником голови ВР було призначено Руслана Стефанчука.