Зеленский не видит миротворцев ООН в Донбассе, но приглашает их на границу с РФ

“Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я знаю, в прошлой власти обсуждали эти вопросы и структуры, как ввести миротворческую миссию. Почему я осторожен — я не хочу, чтобы у нас с Донбассом был сценарий абхазский или Приднестровье, когда миротворцы станут на контактной линии, линии разграничения, и потом уже никуда не пойдут. Поэтому я очень осторожен к этой теме. До этого момента, честно вам скажу, я не поднимаю тему миротворцев, и мы не поднимаем”, — сказал Президент.

По его словам, представитель Украины при ТКГ Леонид Кучма минском процессе также не поднимает эту тему.

“Но я доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России. Пожалуйста, туда мы их приглашаем, и именно там хотели бы помощи, там миротворческую миссию мы видим”, — добавил Зеленский.

Как писал УНН, Украина готовит новые списки на обмен с Россией.