Зеленский не видит миротворцев ООН в Донбассе, но приглашает их на границу с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осторожно относится к запуску международной миссии ООН на Донбасс, но хотел бы видеть ее на российско-украинской границе. Об этом он сказал, выступая на 16-й ялтинской ежегодной встречи YES, передает корреспондент УНН.
“Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я знаю, в прошлой власти обсуждали эти вопросы и структуры, как ввести миротворческую миссию. Почему я осторожен — я не хочу, чтобы у нас с Донбассом был сценарий абхазский или Приднестровье, когда миротворцы станут на контактной линии, линии разграничения, и потом уже никуда не пойдут. Поэтому я очень осторожен к этой теме. До этого момента, честно вам скажу, я не поднимаю тему миротворцев, и мы не поднимаем”, — сказал Президент.
По его словам, представитель Украины при ТКГ Леонид Кучма минском процессе также не поднимает эту тему.
“Но я доволен, если миротворцы будут на границе Украины и России. Пожалуйста, туда мы их приглашаем, и именно там хотели бы помощи, там миротворческую миссию мы видим”, — добавил Зеленский.
Как писал УНН, Украина готовит новые списки на обмен с Россией.