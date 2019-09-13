Зеленський не бачить миротворців ООН на Донбасі, але запрошує їх на кордон з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що обережно ставиться до запуску міжнародної місії ООН на Донбас, але хотів би бачити її на українсько-російському кордоні. Про це він сказав, виступаючи на 16-й ялтинській щорічній зустрічі YES, передає кореспондент УНН.
“Я дуже обережно ставлюсь до теми миротворців на Донбасі. Я знаю, у минулій владі обговорювали ці питання і структури, як запровадити миротворчу місію. Чому я обережний — я не хочу, щоб у нас з Донбасом був сценарій абхазький чи Придністров’я, коли миротворці стануть на контактній лінії, лінії розмежування, і потім вже нікуди не підуть. Тому я дуже обережний до цієї теми. До цього моменту, чесно вам скажу, я не піднімаю тему миротворців, і ми не піднімаємо”, — сказав Президент.
З його слів, представник України при ТКГ Леонід Кучма мінському процесі також не піднімає цю тему.
“Але я задоволений, якщо миротворці будуть на кордоні України і Росії. Будь ласка, туди ми їх запрошуємо, і саме там хотіли би допомоги, там миротворчу місію ми бачимо”, — додав Зеленський.
Як писав УНН, Україна готує нові списки на обмін з Росією.