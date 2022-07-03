Зеленский: Главная задача государства – обеспечить украинских воинов самым современным оружием

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Гарант государства сказал, что каждый день ведет переговоры о поставках нового и современного оружия для защиты нашей страны подчеркнув, что это главная задача государства.

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"Главная задача государства – сделать все, чтобы у наших героев, у наших воинов из всех родов войск было все необходимое для защиты государства, чтобы было самое современное оружие. Это непросто, это стоит многих усилий, это требует многочисленных переговоров, но мы обеспечим такие поставки", — сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина выйдет на уровень, когда будет нивелировано огневое преимущество оккупантов.

Напомним

Австралия объявит о дополнительном пакете военной помощи Украине на 100 млн дол.