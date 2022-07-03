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Зеленский: Главная задача государства – обеспечить украинских воинов самым современным оружием

Зеленский: Главная задача государства – обеспечить украинских воинов самым современным оружием

Киев • УНН

 • 141968 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский заметил, что главной задачей государства является обеспечение украинских воинов самым современным оружием, пишет УНН.

Детали

Гарант государства сказал, что каждый день ведет переговоры о поставках нового и современного оружия для защиты нашей страны подчеркнув, что это главная задача государства.

Цитата

"Главная задача государства – сделать все, чтобы у наших героев, у наших воинов из всех родов войск было все необходимое для защиты государства, чтобы было самое современное оружие. Это непросто, это стоит многих усилий, это требует многочисленных переговоров, но мы обеспечим такие поставки", — сказал Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина выйдет на уровень, когда будет нивелировано огневое преимущество оккупантов.

Напомним

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