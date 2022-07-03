Зеленський: Головне завдання держави – забезпечити українських воїнів найсучаснішою зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський зауважив, що головним завданням держави є забезпечення українських воїнів найсучаснішою зброєю, пише УНН.
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Гарант держави сказав, що кожного дня веде переговори про поставки нової та сучасної зброї для захисту нашої країни підкресливши, що це є головне завдання держави.
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"Головне завдання держави – зробити все, щоб у наших героїв, у наших воїнів з усіх родів військ було все необхідне для захисту держави, щоб була найсучасніша зброя. Це непросто, це вартує багатьох зусиль, це потребує численних переговорів, але ми забезпечимо таке постачання", - сказав Президент.
Зеленський підкреслив, що Україна вийде на рівень, коли буде нівельована вогнева перевага окупантів.
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