Зеленський: Головне завдання держави – забезпечити українських воїнів найсучаснішою зброєю

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Гарант держави сказав, що кожного дня веде переговори про поставки нової та сучасної зброї для захисту нашої країни підкресливши, що це є головне завдання держави.

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"Головне завдання держави – зробити все, щоб у наших героїв, у наших воїнів з усіх родів військ було все необхідне для захисту держави, щоб була найсучасніша зброя. Це непросто, це вартує багатьох зусиль, це потребує численних переговорів, але ми забезпечимо таке постачання", - сказав Президент.

Зеленський підкреслив, що Україна вийде на рівень, коли буде нівельована вогнева перевага окупантів.

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