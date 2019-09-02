Зеленский поручил принять новую госстратегию регионального развития на 6 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство долджно принять новую государственную стратегию регионального развития на следующие 6 лет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.
"Принять новую государственную стратегию регионального развития на следующие 6 лет - Стратегия 2021-2027, эффективно использовать средства регионального развития и других бюджетных программ развития регионов, повышения способности Агентства национального развития - до конца 2019 года", - отметил Зеленский.
Напомним, 16 августа правительство поручило Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить финансирование для проектов регионального развития в соответствии с графиком.