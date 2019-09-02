Зеленский поручил принять новую госстратегию регионального развития на 6 лет

"Принять новую государственную стратегию регионального развития на следующие 6 лет - Стратегия 2021-2027, эффективно использовать средства регионального развития и других бюджетных программ развития регионов, повышения способности Агентства национального развития - до конца 2019 года", - отметил Зеленский.

Напомним, 16 августа правительство поручило Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить финансирование для проектов регионального развития в соответствии с графиком.