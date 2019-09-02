Зеленський доручив ухвалити нову держстратегію регіонального розвитку на 6 років
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Уряд має ухвалити нову державну стратегію регіонального розвитку на наступні 6 років. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Ухвалити нову державну стратегію регіонального розвитку на наступні 6 років – Стратегія 2021-2027, ефективно використовувати кошти регіонального розвитку й інших бюджетних програм розвитку регіонів, підвищення спроможності Агенції національного розвитку – до кінця 2019 року", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 16 серпня уряд доручив Міністерству фінансів та Міністерству регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ забезпечити фінансування для проектів регіонального розвитку відповідно до графіка.